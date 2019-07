Granate daheim: „Niemand hatte mulmiges Gefühl“

Für Pensionistin Gilda W. (76) ist der Wirbel um ihr „Souvenir“ noch immer unerklärlich. Die gebürtige Wienerin hatte, wie berichtet, jahrelang eine scharfe Granate in ihrem Feriendomizil im niederösterreichischen Neulengbach gebunkert. Erst am Montag wurde das Kriegsmaterial gesichert. Jetzt klopfen die TV-Stationen bei ihr an.