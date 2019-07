15-jähriges Tennis-„Juwel“ verzaubert Wimbledon

Die US-Amerikanerin wurde am 13. März 2004 geboren, da hatte ihre 39-jährige Landsfrau Williams zwei ihrer fünf Wimbledon-Titel schon in der Tasche. Scheinbar ungläubig jubelte Gauff am späten Montagabend am modernisierten Court 1, dabei sei der Sieg für sie gar nicht so unerwartet gewesen. „Ich war nur überrascht, weil so viele für mich geschrien haben. Ich habe nie auf so einem großen Platz gespielt.“