Die Klimakrise rüttelt nun auch am Rebstock

Mit geschultem Blick streift Christina Hugl durch die Reihen. Der Boden dürr, und doch regiert sattes Grün, so weit das Auge reicht. An den Stöcken hängen bereits zarte Trauben, der Weingarten saugt die Sommersonne richtig in sich auf. Postkarten-Idyll im nördlichen Niederösterreich, möchte man meinen.