Taufe von Archie Harrison soll privat bleiben

Ebenfalls gerätselt wird über die möglichen Taufpaten von Archie. Normalerweise werden die erst am Tag der Taufe bekanntgegeben. Kolportiert wurden in den letzten Monaten jedoch vor allem enge Freunde und Familienangehörige der Sussexes. So wurde spekuliert, dass vielleicht Harrys bester Freund Charlie van Straubenzee oder aber auch seine Cousine Zara Tindall von den Eltern zu den Paten ihres Nachwuchses ernannt wird. Möglich wäre aber auch, dass Baby Archie mit Amal Clooney oder Serena Williams eine Hollywood-Patin bekommen könnte.