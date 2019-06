Unsere Donau als Zeugin der Klimakrise

Temperaturanstieg von bis zu fünf Grad bis 2100?

Doch nicht nur in Deutschland oder Österreich wird sich der zweitgrößte Fluss Europas dramatisch wandeln, gerade in Ungarn und Serbien der Mittelteil sowie das Donaudelta in Rumänien und Bulgarien sind gefährdet - und damit zahlreiche Regionen, deren Lebensgrundlage der Strom bildet. Ohne ein baldiges Erreichen der Klimaziele könnte der Temperaturanstieg sogar plus fünf Grad bis zum Jahr 2100 betragen. Die Folgen davon könnten dramatisch sein.