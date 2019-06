Pensionsbonus kann 420 Millionen Euro kosten

Österreicher, die lange ins System eingezahlt haben, sollen vom Pensionsbonus profitieren - so ist es von der zerbrochenen türkis-blauen Regierung angedacht. Experten weisen aber schon länger darauf hin, dass der Bonus nach EU-Recht auch in andere EU-Länder exportiert werden muss. Der „Krone“ liegen nun Schätzungen vor, was das kosten würde.