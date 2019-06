Verdächtiger schießt sich vor WEGA-Beamten in Kopf

Schüsse auf Polizei

Der 25-Jährige raste in Richtung Josefstadt davon, ein Streifenwagen verfolgte ihn. Zwei- bis dreimal schoss der Verfolgte aus dem Autofenster. Zunächst gelang ihm die Flucht. Allerdings kam die Polizei über das Autokennzeichen an seine Identität. Der Mann war an einer Adresse in Hernals gemeldet, beim Fahrzeugkennzeichen war die Fernkorngasse angegeben. Da sich der 25-Jährige nicht in Hernals befand, fuhren die Beamten in die Fernkorngasse und fanden ihn.