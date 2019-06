Türkisches Gericht: Yücel-Verhaftung rechtswidrig

Es ist nach dem Sieg der Opposition bei der Bürgermeisterwahl in Istanbul am Sonntag die nächste Niederlage für Präsident Recep Tayyip Erdogan: Das türkische Verfassungsgericht bezeichnete die Verhaftung des inzwischen wieder auf freien Fuß gesetzten deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel als rechtswidrig, vor allem weil viele Passagen aus Yücels Artikeln fehlerhaft ins Türkische übersetzt worden waren. Der frühere Korrespondent der Zeitung „Die Welt“ saß ein Jahr lang in türkischer Untersuchungshaft, bevor er im Februar 2018 freigelassen wurde (siehe auch Video oben).