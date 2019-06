Alt versus Jung: Wer bestimmt die Politik?

Die junge Generation gibt sich derzeit - Stichwort Klimaschutz - so politisch wie lange nicht mehr. Doch wer liefert nun die bessere Performance am rutschigen politischen Parkett? Die jungen, dynamischen Politiker wie Sebastian Kurz oder doch erfahre, und mit allen Wassern gewaschene Staatenlenker wie etwa Angela Merkel? Darüber diskutierten am Mittwoch im krone.tv-Talk Katia Wagners Studiogäste Erhard Busek, ehemaliger ÖVP-Vizekanzler, Julia Herr, Chefin der Sozialistischen Jugend, Max Krauss, Geschäftsführer der Freiheitlichen Akademie Wien, und Andreas Wohlmuth, Generalsekretär des Pensionistenverbandes.