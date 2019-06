Macht Politik der Alten Welt der Jungen kaputt?

Einige junge Wilde wie Kurz (32) und sein Team oder auch der französische Präsident Emmanuel Macron mischen Europas Politik auf. Auf der anderen Seite halten sich Polit-Granden wie etwa Merkel in Deutschland oder Wladimir Putin in Russland seit gefühlten Ewigkeiten an der Macht. Die hochkarätigen Studiogäste gehen der Frage auf den Grund, wem mehr zuzutrauen ist, wer erfolgreicher agiert und wer generell das Sagen an den Schalthebeln der Politik hat.