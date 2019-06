Oberösterreich Stammtisch: Urlaub ist das Thema

Wenn ORF OÖ-Programmchef Michael Trnka und Andi Schwantner, Vize-Redaktionsleiter der „OÖ-Krone“ am Mittwoch, um 20 Uhr zum Oberösterreich Stammtisch in den Gasthof Pöchhacker in Steyr bitten, dreht sich alles um das Thema Urlaub.