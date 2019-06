Toter Säugling in Sackerl in Wiener Park gefunden

Das Sackerl lag hinter einer Holzplanke im Waldmüllerpark. Die Jugendlichen entdeckten es am Montag gegen 11.15 Uhr. Der neugeborene Bub war in Handtücher und eine Damenstoffhose eingewickelt. Laut derzeitigem Ermittlungsstand lag das Baby bereits seit drei bis sieben Tagen in dem Park. Die Plastiktragetasche, in der das Baby gefunden wurde, stammt laut Polizei vom Supermarkt Lidl. Eines der Handtücher, in denen der Bub eingewickelt war, sei rot gewesen, hieß es.