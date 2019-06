Wetter: Das war der heißeste Juni aller Zeiten

War das Wochenende in Kärnten wettermäßig noch durchwachsen, rollt jetzt die nächste Hitzewelle heran. Und die hat’s in sich! Hoch „Ulla“ hat nämlich heiße Wüstenluft mit im Gepäck und schickt sich an, vor allem im Westen Österreichs die Temperaturrekorde purzeln zu lassen. Einer ist praktisch bereits gefallen