Böhmermann - Baumgartner: Wie endet dieses Duell?

Baumgartner als „Satiriker“

Am Donnerstag setzte Baumgartner wieder einmal ein solches Posting ab. In recht derber Manier versuchte sich der ehemalige Extremsportler als Satiriker. Warum? Um seinem Ärger über Jan Böhmermann Luft zu machen. Und der war offenbar groß. So deutet Baumgartner unter anderem an, dass Böhmermann das Produkt einer inzestuösen Beziehung sei und ihn seine Mutter besser abgetrieben hätte.