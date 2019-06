MCI: Skandal gemacht,oder einen verhindert?

„Einen Skandal“ nannten die Oppositionsparteien in seltener Einigkeit am Freitag das Geschehen rund um den MCI-Neubau. Seit „Stunde Null“ seien bis heute rund 6 Millionen Euro an Kosten angefallen - der Bau des Gebäudes wurde aber vor einem Jahr durch das Land Tirol gestoppt. Neos, Liste Fritz, SPÖ und FPÖ verlangen nun vom Land Antworten auf viele offene Fragen.