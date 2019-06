Gemeindebau: Müll fliegt auch aus den Fenstern

„Säcke werden nicht im Müllraum entsorgt, sondern davor abgestellt und teilweise sogar im Kellergang (Geruchsbelästigung und Rattenzucht). Leere Alu-Dosen werden einfach am Treppenaufgang oder im Aufzug abgestellt“, schildert Monika P. aus einem Bau in der Abelegasse in Ottakring. Ähnliches weiß auch Edeltraud S. vom Gemeindebau Vierthalergasse in Ottakring zu berichten: „Beim versperrbaren Müllplatz im Freien liegt immer wieder Sperrmüll, der dann abgeholt wird (dadurch hohe Betriebskosten). Mieter wohnen hier, denen alles egal ist. Alles, was vor der Tür steht, geht mich nichts an, lautet die Devise.“