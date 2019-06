Baby an Masern erkrankt: Weitere Fälle möglich

Wie Dienstagvormittag bekannt wurde, ist ein 14 Monate altes Baby aus Pörtschach an Masern erkrankt. Da es in den vergangenen Tagen aber gleich bei zwei niedergelassenen Villacher Kinderärzten in Behandlung war, geht das Gesundheitsamt des Magistrats von rund 150 Kontaktpersonen aus - rund die Hälfte davon seien Kinder. Die Stadt Villach hat mit den Auswirkungen der Viruserkrankung aus dem Bezirk Klagenfurt-Land zu tun und warnt die Bevölkerung.