ORF lädt Grüne zu TV-Konfrontationen ein

Freiheitliche sehen „Willkür in Reinkultur“

„Bei der Nationalratswahl 2017 wurde auf eine solche Relevanzstudie verzichtet und der Liste JETZT, die damals noch nicht im Nationalrat saß, von vornherein eine Absage erteilt. Umso peinlicher ist es im Nachhinein betrachtet, dass damals die Liste JETZT den Einzug in Parlament geschafft hat, während die Grünen die notwendigen Stimmen nicht mehr erreicht haben. Nun hat der ORF aber scheinbar seine bisher von sich aus sehr streng gefassten Regeln gelockert und beweist damit Willkür in Reinkultur“, so Hafenecker.