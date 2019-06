Bogner-Strauß ist steirische ÖVP-Spitzenkandidatin

Einige Spitzenkandidaten noch offen

Die Freiheitlichen präsentieren am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Graz ihre Spitzenkandidaten für die Steiermark. Die Grünen werden am 29. Juni bei einem Konvent entscheiden, wen sie vorne ins Rennen schicken. Werner Kogler sei als Kandidat nicht ausgeschlossen. Bei den NEOS in der Grünen Mark wird bei der Mitgliederversammlung am 6. Juli entschieden. Niko Swatek, Gemeinderat in Graz, werde es jedenfalls nicht sein, denn er will sich auf die Steiermark konzentrieren.