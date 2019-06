„Vater, wir danken dir so sehr für diesen Mann!“

„Turbulenzen“ durchgemacht

Ex-Kanzler Kurz zeigte sich nach dem Gebet beeindruckt von dem Bild, „das die rund 10.000 Teilnehmer aus über 45 Ländern hier in der Stadthalle bieten“, und bedankte sich bei den Anwesenden ausdrücklich „für euren Einsatz in der Gesellschaft“. Österreich habe in den vergangenen Wochen zwar einige „Turbulenzen“ durchgemacht, das ehrenamtliche Engagement vieler lasse ihn allerdings hoffen, denn der Einzelne könne durch seinen Einsatz in der Gesellschaft, „in der es Zusammenhalt gibt, wo Menschen füreinander da sind und Glaube eine große Rolle spielt“, einen „Unterschied machen“.