Alarm nach „Terrordrohung“: Cobra in der Seestadt

Das Verhalten dieser Person sei ungewöhnlich gewesen, weil sich in diesem Gebiet in Wien-Donaustadt normalerweise wenige Menschen aufhalten, hieß es am Sonntagnachmittag von der Polizei. Die Exekutive sowie das Einsatzkommando Cobra rückten daher mit rund 20 Fahrzeugen aus. Auch ein Hubschrauber kreiste über dem Gebiet.