Ex-Kanzler Kern: „Hoch gewinnt die SPÖ das nimmer“

„Meine Einkommensverhältnisse haben sich nicht verschlechtert“

Der Ex-Kanzler und ehemalige ÖBB-Chef arbeitet nunmehr als Berater für zwei Unternehmen und ist mit der Firma Blue Minds, an der er mit seiner Frau 55 Prozent der Anteile hält, an zwölf Firmen beteiligt. „Meine Einkommensverhältnisse haben sich nicht verschlechtert“, so Kern auf die Frage nach dem wirtschaftlichen Erfolg.