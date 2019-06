Gericht kippt Burkini-Verbot in Schwimmbädern

2016 wurde Verbot an französischen Stränden gekippt

Bereits vor knapp zwei Jahren erklärte Frankreichs oberstes Verwaltungsgericht Burkini-Verbote an französischen Stränden für unrechtmäßig. In einer Grundsatzentscheidung setzte der Staatsrat in Paris das im südfranzösischen Badeort Villeneuve-Loubet verhängte Verbot des muslimischen Ganzkörperbadeanzugs aus. Freiheitsrechte könnten demnach nur bei „erwiesenen Risiken“ für die öffentliche Ordnung eingeschränkt werden, urteilten die Richter. Diese seien im Fall des Burkini nicht gegeben.