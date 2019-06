VHS bietet Kurse für „Tiertelepathie“ an

In der Kategorisierung war das Rechercheteam vorsichtig. Angebote, die üblicherweise als reines Sportangebot konsumiert werden - Yoga-Kurse beispielsweise - wurden nicht in der Problem-Kategorie erfasst. Erfasst sind hingegen Praktiken, die oft auch als Therapieformen beworben werden sowie Kurse, die Heilsversprechen oder andere Verstöße gegen die recht strengen Richtlinien enthalten, die sich die VHS selbst gegeben haben. Gleichzeitig erhalten Österreichs Volkshochschulen jährlich jedoch eine Basisförderung in der Höhe von 35 Millionen Euro aus dem Steuertopf. Mehr dazu auf der Addendum-Plattform.