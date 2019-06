Sophia Vegas feuert Nanny wegen Bäuerchen

In dem Krankenhaus, in dem die Kurvenschönheit ihre Tochter zur Welt brachte, hatten die Hebammen ihr nämlich eine besondere und modernere, aber vor allem einfachere und effizientere Methode gezeigt, wie man ein Baby dazu bringen könne, ein Bäuerchen zu machen. Da die Nanny diese aber nicht anwenden wollte, riss Sophia irgendwann der Geduldsfaden. Sie erklärt: „So wie die mir das gezeigt haben, erwarte ich das auch von meinen Nannys.“ Jetzt will sie erst wieder eine geeignete Betreuerin suchen, wenn ihre Tochter ein wenig älter ist.