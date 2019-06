Rammstein-Sänger brach Hotelgast den Kiefer

Im Olympiastadion gab Rammstein am Wochenende zwei Open-Air-Konzerte vor 140.000 Fans zum Besten - doch am Freitagabend kam es laut der Zeitung bereits im Hotel Bayrischer Hof zu einem Showdown. Lindemann war demnach mit Freunden an der Bar etwas trinken, als ihn ein Gast wegen eines Fotos ansprach. Der Frontsänger habe ihm das verweigert, daraufhin sei der 54-jährige Hamburger verbal ausfällig geworden.