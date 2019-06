Aus für Militärschule: „Bub fühlt sich miserabel“

Als Papa und Mama Neuber aus Wolkersdorf (NÖ) erfuhren, dass sich ihr Spross Clemens (14) für die geplante „BHAK für Führung und Sicherheit“ an der Militärakademie in Wr. Neustadt interessiert, hielt sich die Begeisterung in Grenzen. Doch der intensive Wunsch des Burschen, der den Weg für seine Zukunft vorgezeichnet sah, führte zu voller Unterstützung. Die Auswahl ergab, dass Clemens aufgenommen wurde, ab da war die Freude groß.