Heeres-Sicherheitsschule: Aus wird zu Polit-Streit

FPÖ NÖ fordert sofortige Rücknahme des Beschlusses

Die FPÖ Niederösterreich fordere „die sofortige Rücknahme des Beschlusses und will alle Möglichkeiten ausschöpfen, um den Bestand der Sicherheitsschule zu gewährleisten“. ÖVP-Verteidigungssprecher Michael Hammer nahm hingegen bereits am Freitag den früheren Koalitionspartner wegen der Zustimmung zum Misstrauensantrag in die Pflicht: Das Aus für die Sicherheitsschule gehe nämlich darauf zurück, dass „Rot und Blau in einer Trotzreaktion die gesamte Regierung niedergestimmt haben“.