Thiem historisch! DAS schaffte nicht einmal Muster

Historisch! Episch! Legendär! Dominic Thiem steht bei den French Open 2019 in Paris zum zweiten Mal in Folge im Finale! Mit dem 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5 gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic im Halbfinale am Samstag hat er etwas geschafft, was nicht einmal Thomas Muster - Österreichs Tennis-Säulenheiliger schlechthin - vergönnt gewesen ist: der zweite Einzug in ein Grand-Slam-Finale!