Anfall am Steuer: Auto drohte abzustürzen

Die Kontrolle über sein Auto verloren hat Freitag ein 74-Jähriger in Wolfsberg: Das Fahrzeug durchbrach ein Glasgeländer zu einer Tiefgarage, blieb an der Kante hängen und drohte, mehrere Meter in die Abfahrt abzustürzen. Die FF Wolfsberg befreite den Lenker, der unverletzt geblieben war. Ursache des Unfalls war ein Anfall; der Mann wurde deswegen auch ins Krankenhaus eingeliefert.