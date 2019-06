Vater und Sohn vor Lokal niedergeschossen - Toter

Großeinsatz der Polizei am späten Dienstagabend: Vor einem Lokal in Salzburg-Lehen kamen sich ein Bosnier (24) und ein bislang unbekannter Täter in die Haare. Der Vater (46) des 24-Jährigen wollte helfen - dann fielen zwei Schüsse. Der Sohn brach schwer verletzt zusammen, der Vater starb noch an Ort und Stelle. Dem Schützen gelang vorerst die Flucht. Gefahndet wird nach einem Mann mit Schnauzbart. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat laufen auf Hochtouren.