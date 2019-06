Nackter tobt am Spielplatz: Kollaps nach Festnahme

Ein nackter Mann hat auf einem Spielplatz in Wien-Favoriten am Sonntagnachmittag für einen aufsehenerregenden Einsatz der Polizei gesorgt. Der 40-Jährige tobte und schrie, Pfefferspray zeigte keine Wirkung. Er wurde schließlich von mehreren Beamten überwältigt und in einen Rettungswagen gebracht. Dort tobte er weiter und erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Der Mann wurde reanimiert.