Achtelfinale! Thiems Paris-Erfolgslauf geht weiter

Gute Starts

Im dritten Durchgang startete Thiem mit einem Break und nun schien er die Partie in den Griff zu kriegen. Nach einem weiteren Serviceverlust Cuevas‘ zum 4:1 für Thiem stellte der Weltranglisten-Vierte nach 1:49 Stunden auf 2:1 in Sätzen. Auch in den vierten Satz startete Thiem mit einem Break zum 1:0 und ging in der Folge 3:1 in Führung.