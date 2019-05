Video: Hotelschiff bringt Ausflugsboot zum Kentern

Nach einer der schlimmsten Schifffahrtskatastrophen in der jüngeren Geschichte Ungarns ist am Donnerstag der Kapitän des am Unglück beteiligten Kreuzfahrtschiffs verhaftet worden. Wie die ungarische Polizei mitteilte, werde der 64-jährige Ukrainer verdächtigt, „den Wassertransport gefährdet zu haben“, woraufhin es zu dem fatalen Unfall mit dem Touristenboot gekommen sei. Videos aus Überwachungskameras (siehe oben bei 0:10 sowie 0:35 Min.) legen nahe, dass der Kapitän des Hotelschiffs die Schuld am Unfall tragen dürfte.