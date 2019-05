Lehrer-Rauswürfe selten: Nur 58 Fälle in 5 Jahren

23.200 Lehrer unterrichten derzeit an den Gymnasien, 23.800 an Berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS). Die Zahl der Disziplinarmaßnahmen ist im Vergleich dazu sehr gering: 15 Disziplinarverfahren wurden zwischen 2014 und 2018 gegen beamtete Bundeslehrer eingeleitet, in einem Fall kam es daraufhin zu einer Entlassung - es war übrigens die einzige Entlassung eines beamteten Lehrers in dieser Zeit.