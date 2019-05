Serie von Bränden gelegt: Verdächtiger in Haft

Die brandgefährlichen Ereignisse nahmen Ende des vergangenen Jahres ihren Anfang: Am 9. Dezember kam es im Keller eines Mehrparteienhauses in Telfs zu einem Feuer. Einige Bewohner des Hauses mussten mit der Drehleiter geborgen und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Einige Wochen später, nämlich am 3. Jänner, ging bei der Polizei telefonisch eine Anzeige ein, dass in einem Mehrparteienhaus in Telfs ein Abdeckvlies angezündet wurde. Die Anzeige stellte sich als wahr heraus, Spuren zu einem Täter gab es keine.