Slowakei: Erfolge für Liberale und Rechtsextreme

Bei der EU-Wahl in der Slowakei haben die Liberalen der Partei Progressive Slowakei (PS) offenbar einen deutlichen Erfolg eingefahren. Stark schnitten bei dem Votum vom Samstag laut ersten Trends gleichzeitig auch die Rechtsextremen der LSNS von Marian Kotleba ab, wie Medien in der Nacht auf Sonntag berichteten. Auch Lettland hat bereits gewählt: Den Trends zufolge hat sich der Stimmenanteil der Regierungspartei „Einigkeit“ fast halbiert. Wie die Wahlen in Österreich und in den übrigen EU-Staaten dann ausgegangen sein werden, wird um 23 Uhr bekannt gegeben. Fest steht schon jetzt: Die Wahlbeteiligungen sind in fast allen Ländern höher als bei der vorigen EU-Wahl.