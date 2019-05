Endlich: Inspektion in Mochovce ist fix!

Umweltministerin Elisabeth Köstinger sprach in einer ersten Reaktion von „einem großen politischen Erfolg. Wir haben immer gefordert, dass die Slowakei unabhängige internationale Inspektoren ins Land lässt, um die gravierenden Sicherheitsmängel an den Reaktoren 3+4 zu überprüfen“, erklärte Köstinger am Freitagabend in einer Aussendung. „Der politische Druck, den Österreich auch mithilfe der Öffentlichkeit entwickelt hat, hat dazu geführt, dass die Slowakei diese Überprüfungen durch Inspektoren der IAEA durchführen lässt.“