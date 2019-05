„Das waren meine schönsten Jahre“

Der die deutsche Welle einläutete, mit Roger Schmidt einen unbekannten Mann aus der 2. deutschen Liga auf den Trainerstuhl hievte, zudem einen „neuartigen“ Spielstil aufziehen wollte: Dauer-Pressing. „Wir haben nicht so recht dran geglaubt“, erinnert sich Leitgeb zurück. Und vielleicht war die Jahrhundert-Pleite in der Königsklassen-Quali gegen Düdelingen sogar „notwendig“, um Rangnicks Ideen erst so richtig gedeihen zu lassen.„Halbfinale möglich“Noch vor Ende der Transferphase ging Rangnick auf Shopping-Tour, durfte für Sadio Mané, Kevin Kampl, Valon Berisha und Havard Nielsen Millionen ausgeben. „Irgendwann hat das System dann gegriffen“, sagt Leitgeb. Salzburgs Urgestein wirkte bei der Wandlung federführend mit, hatte unter Schmidt zwischen April und Oktober 2013 aber eine Phase, in der er so gar nicht zum Zug kam. „Menschlich war Roger Schmidt schwer okay, damals habe ich aber nicht genau gewusst, warum ich plötzlich nicht mehr spiele!“