Auf der Sonnenseite - im Burgenland

Willkommen im Sonnenland Burgenland“ – jedes Mal lässt diese Begrüßung auf der Tafel an der Bundeslandgrenze mein Herz höher schlagen. Ja, ich bin ein Burgenland-Fan! Denn das jüngste aller österreichischen Bundesländer verwöhnt in seinen drei Tourismusregionen Neusiedler See, Mittel- und Südburgenland seine Gäste nicht nur durchschnittlich mit 300 Sonnentagen im Jahr, sondern auch mit einer wunderbaren Vielfalt an Kultur, Natur, Wein und Erholung