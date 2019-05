Schnüffelspaß ohne Ende in Niederösterreich

Mit der Bahn ins Dirndl-Tal

Bei der Wanderung entlang der Pielach darf man naturgemäß auch nach Lust und Liebe planschen. Ein ganz besonderes Erlebnis verspricht die Anreise nach Rabenstein mit der Mariazeller Schmalspurbahn. Was auch mit dem Vierbeiner völlig problemlos klappt. Tipp: Es sollte der Beißkorb mit im Gepäck sein! Kulturinteressierten Tierhaltern und deren Fellnasen sei Niederösterreichs größtes Freilichtmuseum in Niedersulz im Weinviertel ans Herz gelegt. Beim Spaziergang durch das Dorf anno dazumal darf der tierische Begleiter an der Leine mit. Und auch für dessen Erfrischung ist gesorgt: An mehreren Stellen sind Wasser-Schüsseln aufgestellt. Am 10. Oktober, also am „Welttag des Hundes“, wartet das Museumsdorf sogar extra mit einem abwechslungsreichen Programm rund um den besten Freund des Menschen auf.