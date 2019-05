Model flutscht in Cannes der Busen aus dem Kleid

In einem Traum aus gelbem Tüll von Designer Ali Karoui erschien Fernanda Liz in Cannes zur Filmpremiere des französischen Krimis „Oh Mercy!“. „Oh mon dieu“ dachte sich die Beauty wenig später vermutlich, als das Bustier ihrer Robe am roten Teppich an der Croisette plötzlich zu Rutschen begann und gut sichtbar für alle Fotografen ihren Brustwarzen freilegte.