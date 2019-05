Schläger-Duo prügelt Ehepaar krankenhausreif

Zum Angriff auf das Paar war es bereits am Samstagvormittag gegen 11 Uhr gekommen. Zwei Männer betraten das Geschäft in der Brünner Straße und gingen auf die beiden Anwesenden (41 und 48 Jahre alt) los. Gingen die Ermittler zunächst von einem versuchten schweren Raub aus, brachten die weiteren Erhebungen noch weit mehr ans Tageslicht, was die Hintergründe des Prügelangriffs betrifft. So ging es offenbar um Schutzgelderpressung, wie es am Mittwoch seitens der Polizei hieß.