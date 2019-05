Entlarvt! Tiroler (38) hortete Waffen und Drogen

Weiterer Wohnsitz, weitere Waffen

Die Ermittlungen waren damit aber noch nicht am Ende. Wie sich herausstellte, hat der mutmaßliche Waffennarr auch noch einen Nebenwohnsitz im Bezirk Innsbruck-Land. Die Folge: eine weitere Hausdurchsuchung. Und auch dort wurden die Polizisten fündig. „Es konnten Schusswaffen sichergestellt werden, welche der Vater des 38-Jährigen widerrechtlich an seinen Sohn zur Vernichtung überlassen hatte“, so die Ermittler. Auch über den Vater wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.