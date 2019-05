Skandal in HTL: Prüffrist bis Ende Mai verlängert

Der Vorfall an der HTL Ottakring machte sprachlos, er reihte sich jedoch in eine ganze Serie an Übergriffen an österreichischen Schulen ein. Dies führte, wie berichtet, erneut zu einer breiten Diskussion über Gewalt. Aktuelle Zahlen des Innenministeriums machten zuletzt deutlich, dass die Sorgen der Menschen nicht unberechtigt sind: Die Gesamtzahl der angezeigten Gewalttaten an den Bildungseinrichtungen des Landes ist im Vorjahr im Vergleich zu 2017 um 13,5 Prozent gestiegen.