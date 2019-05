Der Countdown zum GTI-Treffen am Wörthersee läuft

Unglaubliche Anreise: Mit dem Auto von China zum GTI-Treffen

Während die Vortreffen mit Vollgas weiterlaufen und alle Autofans dem Start des viertägigen „Wörtherseetreffens“ am 29. Mai entgegenfiebern, fährt der Chinese Jeffery Li mit seinem VW Passat B2 voll motiviert weiter in Richtung Kärnten. 13 Tage sind mittlerweile vergangen, seit Li aus der 10.000 Kilometer entfernten Stadt Guangzhou losgefahren ist. Montag erreichte er Polen. Läuft alles nach Plan, wird der Chinese in den nächsten Tagen in Reifnitz einfahren.