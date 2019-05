Zwei Wiener Polizisten von Ladendieben verletzt

Zwei Polizisten sind im Zuge eines Einsatzes am Montagnachmittag in Wien verletzt worden, einer dabei so schwer, sodass er seinen Dienst nicht weiter fortführen konnte. Die beiden Beamten hatten drei mutmaßlichen Dieben in einem Geschäft das Handwerk gelegt. Im Zuge der Festnahme wehrten sich die Verdächtigen jedoch aus Leibeskräften.