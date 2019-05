Starkregen und Kälte im Wonnemonat Mai

Stichwort Schnee(schmelze): In den Bergen liegt nun Ende Mai deutlich mehr Schnee als in anderen Jahren. „In höher gelegenen Messstationen am Alpenhauptkamm haben wir derzeit noch um die vier Meter Schnee“, staunt Patrick Nairz vom Tiroler Lawinenwarndienst. Am Pitztaler Gletscher wurden bereits vor etwa einer Woche vier Meter Schnee gemessen - mehr als jemals im abgelaufenen Winter! Schneerekord seit Herbst gab es kürzlich ebenfalls am Hochgasser (2922 m) in Osttirol: 4 1/2 Meter!