Toto: „Wir lassen es noch einmal richtig krachen“

Ganz genau gerechnet gab es die ersten Auswüchse der Band vor 43 Jahren, vor 45 hast du die High-School verlassen. Welche Gedanken schießen dir in den Kopf, wenn du an diese einzigartige Reise denkst?

Ich habe letztes Jahr das Buch „The Gospel According To Luke“ geschrieben, das übrigens auch als Dokumentation in Arbeit ist, und die Arbeit daran war bereits ein ordentlicher Rückblick in meine Vergangenheit. Ich habe mich in den letzten Jahren vermehrt darum gekümmert. Ich kann es kaum glauben, dass wir vor 43 Jahren angefangen haben, am ersten Album zu schrauben. Als wir „Hold The Line“ aufgenommen haben, war ich 19 und jetzt bin ich 61. Die meiste Zeit meines Lebens habe ich in der Band verbracht und wir haben alle Höhen und Tiefen mitgemacht. Ich glaube kaum, dass man unsere Geschichte mit irgendeiner anderen Band vergleichen kann. Wir mussten härter als alle anderen kämpfen. Wenn wir Hits hatten, musst wir immer doppelt so viele wie andere haben, um ähnliche Einnahmen zu verbuchen. Gerade die Mainstream-Presse hat uns entweder verrissen oder ignoriert - da hatten es andere wesentlich leichter. Heute realisieren alle, auf wie vielen Alben die einzelnen Toto-Musiker außerhalb der Band überhaupt mitgespielt haben. Sie verstehen, dass wir nicht nur diese verdammte „Africa“-Band sind. Wir haben aber viel Humor und lachten immer darüber, dass gerade die Nummer so groß wurde. Es war eigentlich nur ein Produktionsexperiment, das gar nicht wirklich zum Album passte. Wir wussten damals gar nicht, ob die Nummer auf das Album sollte und heute hat sie ein ganz eigenes Leben, wofür wir natürlich sehr dankbar sind. Für mich ist „Africa“ der Song, der am wenigsten nach Toto klingt, aber die Menschen sehen das anders. Du wirst irgendwann nach deinem größten Hit definiert, was Fluch und Segen gleichzeitig ist. Jeder will natürlich so einen Hit schreiben, aber andererseits musst du die Nummer dein ganzes verdammtes Leben spielen. Es gab Leute, die haben mir „Told The Line“ in mein Gesicht geschrien und ich musste ihnen erklären, dass die verdammte Nummer „Hold The Line“ heißt. (lacht) Man muss einfach Humor haben, sonst hält man das nicht aus.