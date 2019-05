Wieder neue Masern-Fälle

Es handle sich um zwei Erkrankungen im Bezirk St. Veit, heißt es am Freitag aus der Landessanitätsdirektion. Außerdem sei ein neuer Verdachtsfall aufgetreten. Damit reiht sich der Bezirk St. Veit zu Klagenfurt und Völkermarkt - dort wurden bereits mehrere Fälle vermeldet. Insgesamt können so in Kärnten 23 Erkrankungen bestätigt werden.